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Сборная Беларуси. Бадминтон
Продолжаем знакомить с главными героями предстоящего спортивного события, которым выпала честь выступать и побеждать на родной земле. Сегодня на очереди бадминтон. Кто представит сборную Беларуси, расскажем вместе с партнером - БПС Сбербанком.
Бадминтон смело может претендовать на звание самого массового вида спорта на планете. Ну что может быть проще и дешевле - волан, пара ракеток и любая ровная поверхность? Но это если речь идет о любительском бадминтоне из нашего беззаботного детства. В профессиональном все намного сложнее.
Эта, на первый взгляд, незатейливая игра требует на профессиональном уровне большой физической подготовки. Любители и даже представители других видов спорта, по словам главного тренера, уже после пятнадцати минут игры падают на площадку.
Да и в целом для общего физического развития это один из самых безобидных и доступных видов спорта.
На начальном этапе любители или дети играют пластиковыми воланами. Это дешевый снаряд, который и разбить не жалко. В профессиональном спорте такие не используются.
В одной коробке 12 воланов. Стоит набор приблизительно около 70 белорусских рублей. За одну хорошую игру можно разбить три таких коробки воланов. Считайте сами, дорого это или нет.
Также у профессионального спортсмена на игре должно быть не менее четырех ракеток.
40 ударов спортсмены успевают нанести за минуту - это среднее время розыгрыша. Ракетки испытывают порой колоссальную нагрузку, струны легко рвутся, ракетки ломаются.
В начале 80-х настоящую революцию в бадминтоне произвела крученая подача, которую придумали азиаты.
Влада Чернявская, некогда сама профессиональная спортсменка, участница Олимпийских игр в Атланте, теперь готовит сборную ко II Европейским играм.
Ставка сделана на опытных спортсменов. На домашних Играх есть за что побороться - параллельно будет проходить чемпионат Европы, в Минск приедут сильнейшие бадминтонистыСтарого Света, и есть реальный шанс завоевать большое количество очков для отбора на Олимпийские игры в Токио.
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