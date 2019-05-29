"Сборная Беларуси". Баскетбол 3х3

А мы продолжаем знакомить с главными героями предстоящих Игр - нашими спортсменами. Сегодня в проекте "Сборная Беларуси", который выходит при поддержке нашего партнера БПС-Сбербанка, речь пойдет о баскетболе 3х3. Этот вид спорта развивается в стране всего несколько лет, но уже были громкие успехи.

Перспективы на предстоящих соревнованиях оценил Александр Ярмош. Баскетбол 3х3 - один из двух командных игровых видов спорта на ІІ Европейских. Известен он в первую очередь по баталиям во дворе, откуда, собственно, и вышел. Несмотря на то что в нашей стране вид активно развивается в последние годы, за национальные сборные выступают игроки, которых можно увидеть в чемпионате страны по баскетболу 5х5.Подобное совмещение вызывает определенные сложности и требует быстрого перестроения от игроков. Но наши спортсмены к этому готовы.







В состав каждой из команд входит по 4 спортсмена: три играют, один - запасной

И, по сути, это весь состав делегации. Привычно кричащего и жестикулирующего тренера вы тут не увидите. Как видим, все решения на площадке принимаются только игроками. Поэтому наличие лидера обязательно.Взаимозаменяемость и умение быстро реагировать на изменения - хорошие качества. С этим проблем у команды, похоже, не будет. А что с точностью? Один из компонентов проверен на себе. Во времена занятий баскетболом в гродненской СДЮШОР я хорошо справлялся со штрафными бросками, но составить конкуренцию баскетболистке сборной не смог. 20-летней Наташе Горбачевой даже порывистый ветер не помеха.

В таком контактном виде, как баскетбол 3х3, умение реализовывать штрафные - важный пункт. Но далеко не главный. Многое зависит от индивидуальных действий и, конечно, тактики. А предсказать исходы матчей порой очень сложно.





Женская сборная попала в группу А, где также Россия, Италия и Сербия

У наших мужчин квартет выглядит следующим образом: Словения, Литва, Эстония. Отметим, квартеты формировались не жребием, а согласно рейтингу команд. После группового этапа - он пройдет с 21 по 23 июня -плей-офф. Туда попадут по две команды из группы, и они за один день - 24 июня - разыграют два комплекта медалей. Впереди у наших сборных еще несколько зарубежных турниров серьезного уровня. Уже по их итогам тренеры определятся с окончательными составами и постараются радовать результатами всех, кто найдет место на "Палова-Арене" либо будет следить за Играми в трансляциях Белтелерадиокомпании.



