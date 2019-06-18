Сборная Беларуси. Бокс

Всего 3 дня остается до старта II Европейских игр в Минске. Уже 21 июня еще до церемонии открытия выйдут на ринг Дворца спорта "Уручье" боксеры. Выяснять отношения они будут вплоть до заключительного дня крупного форума. Это единственный вид спорта, который пройдет на протяжении всех Игр. К слову, для мужской команды соревнования в Минске приравняли к чемпионату Европы. Медаль будет одна, но титула по сути два. Вместе с нашим партнером БПС-Сбербанком мы представляем очередную серию "Сборной Беларуси". Итак, на очереди бокс.





Бокс - один из самых популярных олимпийских видов спорта. На I Европейских играх в Баку трибуны боксерского зала собирали аншлаги. Активно болельщики раскупают билеты и в Минске. Соревнования примет Дворец спорта "Уручье", арена вмещает 3 тысячи фанатов. Бывает и такое, что выступление дома добавляет спортсменам ответственности, что может негативно сказаться на результате.



Три раунда по три минуты у мужчин и четыре по две у женщин. Чтобы подняться на пьедестал, нужно одержать как минимум три победы. В боксе оба атлета, уступивших в полуфинале, получают бронзовые награды.



Единственную награду на Играх в Баку в копилку нашей сборной принес Дмитрий Асанов. Он стал вторым в категории до 56-ти, но затем сменил вес на 60 и в прошлом году стал победителем молодежного чемпионата Европы.



На домашних Европейских играх 23-летний Дмитрий Асанов будет капитаном сборной по боксу. Этой чести парень из Молодечно удостоился после того, как опытный Виталий Бондаренко не отобрался на Игры. Кто выйдет на ринг в конце июня, боксеры решали кулаками. И молодой Вадим Панков доказал, что его сильнее.



Бокс не только мужской, но и женский вид спорта. Никогда не говорите боксане, что она занимается не своим делом.