Сборная Беларуси борется со сборной Казахстана за первое место в группе

Судьба путевки в элиту мирового хоккея может решиться уже сегодня. В эти минуты на льду "Барыс-Арены" сборная Беларуси встречается с хозяевами - командой Казахстана. Еще до этого поединка литовцы сенсационно переиграли хоккеистов из Южной Кореи - 2:1. После такого результата белорусам для попадания в элитный дивизион чемпионата мира достаточно сыграть с командой Казахстана в основное время вничью. А вот хозяева планетарного форума уже в элите.



Перед сегодняшним поединком главный тренер белорусов Андрей Сидоренко решил доверить место в воротах Александру Осипкову. Однако в первом периоде наши хоккеисты пропустили дважды. Сейчас в матче перерыв. Вот с каким настроением к поединку подошли белорусы.



Напомним, прямую трансляцию матча ведет "Беларусь 5".