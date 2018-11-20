Сборная Беларуси будет посеяна в 5-й корзине при жеребьевке отбора на Евро-2020

Сборная Беларуси по футболу будет посеяна в 5-й корзине при жеребьевке отборочных групп на Евро-2020. В четвертую корзину "Белыя крылы" попали бы в том случае, если бы стали лучшими среди всех победителей групповой стадии дивизиона D Лиги наций, но Грузия выше. Жеребьевка пройдет 2 декабря.