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Сборная Беларуси будет посеяна в 5-й корзине при жеребьевке отбора на Евро-2020

Сборная Беларуси по футболу будет посеяна в 5-й корзине при жеребьевке отборочных групп на Евро-2020. В четвертую корзину "Белыя крылы" попали бы в том случае, если бы стали лучшими среди всех победителей групповой стадии дивизиона D Лиги наций, но Грузия выше. Жеребьевка пройдет 2 декабря. 

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