Сборная Беларуси. Гимнастика

Гимнасты разыграют на "Минск-Арене" 12 комплектов наград. Поборются за место на пьедестале почета и белорусы. Кто вошел в золотой состав нашей команды на ІІ Европейских играх, и с каким настроением спортсмены подошли к ответственному старту - в проекте "Сборная Беларуси".



Элементы этого вида спорта появились давно. Еще 3 тысячи лет до нашей эры в Древнем Китае и Индии гимнастические упражнения использовались в лечебных целях. Спортивная гимнастика - основа всех основ - впервые была представлена на Олимпийских играх в 1896 году в Афинах.



Белорусские гимнасты являются мировыми знаменитостями. Нелли Ким, Тамара Лазокович, Светлана Богинская, Лариса Петрик, Виталий Щербо, Ольга Корбут со своей знаменитой "петлей" - этих людей в свое время боготворили. Сейчас вид спорта в стране переживает перерождение.



Начинать заниматься гимнастикой можно с двух лет, а вот участвовать в соревнованиях - только с 16-ти. Именно столько вот-вот исполнится Анастасии Алистратовой и Жанне Метелице. Они представят Беларусь на ІІ Европейских играх среди женщин.



Обе девушки сделают упор на выступлении на разновысоких брусьях. Именно этот снаряд у них коронный.



Также женщины на Играх выступят в опорном прыжке, вольных упражнениях, упражнении на бревне и личном многоборье. Кстати, самым сложным снарядом у девушек считается как раз бревно.



А вот у мужчин самым коварным снарядом называют коня. Если спортсмен выполнил его без помарок, то велика вероятность медали в личном многоборье.



Также мужчины покажут программы в вольных упражнениях, опорном прыжке. Выступят на кольцах, параллельных брусьях и перекладине.



Александр Баранов, главный тренер мужской сборной Беларуси по спортивной гимнастике: "Мы завоевали три - это максимальное количество лицензий. Ребята готовы нормально. Единственное опасение вызывает Василий Михалицын. Он прооперирован по мениску. Если говорить про Василия, то это, конечно же, конь. Это его коронный снаряд. Андрей Лиховицкий будет делать три снаряда - конь, брусья и перекладина".



В вольных упражнениях и опорном прыжке еще Беларусь представит Егор Шрамков. На тестовом турнире к Европейским играм, который прошел на "Минск-Арене" в апреле, гимнаст на последнем снаряде взял золото".



Слово "гимнастика" пошло от греческого "гимнос" - обнаженный. Сейчас же к внешнему виду спортсмена много требований. Костюмы из эластана расшиты кристаллами Сваровски. Не последнюю роль играет инвентарь - напульсники или фиксаторы для запястья. Чешки. Накладки, которые позволяют не срывать мозоли на руках.



Соревнования или тренировки не проходят без магнезии. Это соль магния, которая предназначена для подсушивания рук и, как следствие, увеличения надежности хвата. Чтобы еще больше улучшить сцепку, спортсмены предварительно смачивают перекладину водой. Кстати, до появления магнезии гимнасты использовали воду с сахаром и медом. Правда, от такого сиропа брусья приходилось чистить наждачкой.



Выступление гимнаста оценивают по двум показателям. Для быстрой фиксации технических элементов судьи используют специальные знаки - их около тысячи.



С 27 по 30 июня 90 спортсменов на "Минск-Арене" разыграют 12 комплектов наград.