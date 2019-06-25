Представим главных героев ІІ Европейских игр - наших гребцов, которым выпала ответственная миссия выступать на родной земле. Сегодня мы расскажем о команде, которая вполне может стать локомотивом. Они никогда не возвращались налегке с крупных мировых стартов, а сейчас готовы побеждать и в Минске.



Кто же они - фавориты будущих стартов? В рамках проекта "Сборная Беларуси" Агентство теленовостей представляет национальную команду по гребле на байдарках и каноэ.



В байдарках спортсмены соревнуются сидя, в каноэ – гребут, стоя на колене. Возможно, вы не знали, но байдаркой спортсмены управляют и при помощи ног.



Этому судну 12 лет. Помимо фамилий гребцов здесь по аналогии со звездочками на фюзеляже самолета указаны и победные соревнования.



Гребля на байдарках и каноэ - самый успешный вид спорта из олимпийской программы в суверенной Беларуси. Вот уже восемнадцать лет национальной командой руководит Владимир Шантарович. Руководить байдарками и каноэ - это не значит многозначительно смотреть вдаль с катера. Владимир Владимирович прекрасно помнит количество гребков своих спортсменов на каждой тренировке. В крайнем случае у него всегда все записано, можно посмотреть и определить точки роста на следующее занятие.



Команда, которую зритель увидит на Европейских играх, - лучшие в стране парни и девушки. Выдержать адские нагрузки гребли далеко не каждому под силу, а чтобы в процессе подготовки отсев был минимален, требуется применять новые технологии при селекции. О своих наработках Шантарович может говорить часами, но делает акцент на психологической устойчивости.



Лидер команды Роман Петрушенко. Если сложить регалии всей нынешней команды, парни и девушки все равно уступят мозырянину, между прочим, майору милиции, который близок к завершению своей блестящей спортивной карьеры. Только олимпийских медалей у Романа четыре. Он семикратный чемпион мира, кавалер ордена Отечества 2 и 3 степеней. В карьере остался только один пробел: ни одной стоящей награды Петрушенко еще не выигрывал на родине, перед своими зрителями.



Смеем назвать байдарочников и каноистов ударной силой белорусов на Европейских играх. Атлеты разыграют 16 комплектов наград, на каждый будут претендовать белорусы. Существуют лодки для одного участника, двух участников и четырех участников. Львиная доля медалей будет разыграна на коротких дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Старт на 5 километров выявит самых выносливых у мужчин и женщин.



За результатами можно наблюдать на самом большом светодиодном табло в Беларуси - целых 66 квадратных метров. В заявках команд ожидается около 350 спортсменов. Для розыгрыша наград им понадобится три дня - с 25 по 27 июня. Владимир Шантарович обещает не менее пяти медалей белорусских гребцов.