Сборная Беларуси играет с Великобританией на чемпионате мира по хоккею - 0:1 после первого периода

Закрепиться в зоне плей-офф сегодня есть шанс у сборной Беларуси по хоккею. Белорусы проводят 4-й матч на чемпионате мира, в соперниках один из аутсайдеров - команда Великобритании. Явным фаворитом встречи специалисты называют коллектив Михаила Захарова, но после первого периода неожиданно впереди британцы, 1:0. Сейчас перерыв. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". Отметим, что в случае успеха сборная Беларуси поднимется на третье место в группе A.



