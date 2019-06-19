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Сборная Беларуси. Художественная гимнастика

Право открыть соревновательную программу II Европейских игр на "Минск-Арене" выпало художественной гимнастике. И это ни для кого не секрет. Кто же представит нашу страну в одном из самых красивых видов спорта - узнаем вместе с нашим партнером БПС-Сбербанком в нашей следующей серии "Сборной Беларуси". Итак, 5 минут сплошного эстетического удовольствия от художественной гимнастики (видео).

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