Сборная Беларуси. Художественная гимнастика

Право открыть соревновательную программу II Европейских игр на "Минск-Арене" выпало художественной гимнастике. И это ни для кого не секрет. Кто же представит нашу страну в одном из самых красивых видов спорта - узнаем вместе с нашим партнером БПС-Сбербанком в нашей следующей серии "Сборной Беларуси". Итак, 5 минут сплошного эстетического удовольствия от художественной гимнастики (видео).