Сборная Беларуси на этой неделе проведет два матча в рамках отбора на чемпионат Европы - 2020

Начнем вторую часть программы с большого футбола. Сборная Беларуси на этой неделе проведет очередные игры отбора на чемпионат Европы - 2020.



Дружина Михаила Мархеля сыграет против Эстонии уже завтра и против грозной сборной Нидерландов - в воскресенье. В турнирной таблице группы С мы с тремя баллами занимаем четвертое место, эстонцы пятые. Победа над прибалтами сохранит минимальные шансы на продолжение борьбы за путевку на топ-турнир.



Но все же держим в уме и настраиваемся на положительный результат в мартовском полуфинале Лиги наций против Грузии. К той игре важно подойти в победном настроении и преимущество над Эстонией - то, что нужно.

История противостояния

Прибалты не самая удобная команда для сборной Беларуси. Давайте посмотрим историю матчей - шесть раз мы играли против этой дружины, дважды в далеком отборе на чемпионат мира 98-го года. Тогда мы обменялись победами.



Далее команды провели три товарищеских матча в течение 13 лет, и дважды белорусы уступили, но в официальном поединке совсем недавно, 6 сентября, в отборе на Евро-2020 победили именно мы - 2:1.



И вот на волне того успеха белорусы намерены победить и дома, тем более на столичном "Динамо". Лидер команды - Игорь Стасевич в обойме, напомним, на его счету 47 игр за главную команду страны - юбилей совсем скоро.



А вот лидер сборной Эстонии - экс-игрок Ливерпуля, а нынче итальянского клуба "Кальяри" Рагнар Клаван не приехал в Минск, отказавшись выступать за свою дружину по личным причинам.



Кстати, фаворитом противостояния букмекеры видят именно хозяев. А вот какое настроение внутри сборной - узнал Станислав Липский.



Гол Максима Скавыша стал победным для сборной Беларуси в поединке евроотбора против Эстонии 6 сентября. В той игре мы добыли первую победу в квалификации на чемпионат Европы 2020-го года, и эта виктория стала первой для Михаила Мархеля в качестве главного тренера национальной команды.





Сегодня Скавыш также в ростере, а уже завтра для главкома сборной куда более серьезное испытание - дебют в новой должности перед родными болельщиками. В домашней игре против Эстонии задача победить.



Сборная вернулась на "Динамо" - перед выходом на газон стадиона игроков приветствуют Владимир Базанов и Юрий Вергейчик, атмосфера рабочая, а улыбки на лицах футболистов - катализатор хорошего настроения. Важно к мартовской игре полуфинала Лиги наций против Грузии подойти в победном тонусе.



Команда Белтелерадиокомпании также готовится к поединку: после битвы с Эстонией на "Динамо" принимаем сборную Нидерландов. Картинка телезрителей с этих матчей ждет сочная - передвижная телестанция "Ефрасіння" обеспечит качественный сигнал.



Готовится к этим Играм и Белорусская федерация футбола: флагшерринг - новая услуга для болельщиков, теперь, чтобы поддержать родную команду, необязательно соответствующую атрибутику приносить из дома.

На игру против Эстонии уже продано более 9 тысяч билетов