Сборная Беларуси начнет подготовку к Кубку Первого канала

39 хоккеистов соберутся на "Минск-Арене" 11 декабря, но в Москву полетят только 28 лучших.

Стал известен ростер сборной Беларуси для подготовки к Кубку Первого канала. Международный турнир пройдет в юбилейный 55-й раз с 15 по 18 декабря на "ЦСКА-Арене". В состав нацкоманды приглашены 12 представителей минского "Динамо". Еще 8 игроков вызваны из других клубов КХЛ.

Внушительный десант молодежи предоставил главкому Крэйгу Вудкрофту бобруйский "Динамо-Шинник". А вот из Экстралиги приглашены только 5 хоккеистов, в том числе голкипер "Бреста" Максим Городецкий.