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Сборная Беларуси начнет подготовку к Кубку Первого канала

39 хоккеистов соберутся на "Минск-Арене" 11 декабря, но в Москву полетят только 28 лучших.

Стал известен ростер сборной Беларуси для подготовки к Кубку Первого канала. Международный турнир пройдет в юбилейный 55-й раз с 15 по 18 декабря на "ЦСКА-Арене". В состав нацкоманды приглашены 12 представителей минского "Динамо". Еще 8 игроков вызваны из других клубов КХЛ.

Внушительный десант молодежи предоставил главкому Крэйгу Вудкрофту бобруйский "Динамо-Шинник". А вот из Экстралиги приглашены только 5 хоккеистов, в том числе голкипер "Бреста" Максим Городецкий.

Кроме белорусов и сборной России, на Кубок Первого канала заявились дружина Казахстана и команда молодых российских звезд, составленная из игроков не старше 25 лет.

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