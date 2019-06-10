Сборная Беларуси. Настольный теннис

Совместно с БПС-Сбербанком мы продолжаем знакомить вас с атлетами, которые представят нашу страну на европейских соревнованиях. Сегодня в объективе сборная Беларуси по настольному теннису. В этом виде разыгрывается максимальное количество олимпийских лицензий в Токио. Одна из наших надежд - легендарный Владимир Самсонов. В ближайшие дни встречаем его в Минске.