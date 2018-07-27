Сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет сегодня сыграет против команды Новой Зеландии

Сборная Беларуси по баскетболу в борьбе за места с 9 по 16 на чемпионате мира среди игроков до 17 лет сегодня сыграет против команды Новой Зеландии. Поединок во Дворце спорта начнется в 15:30. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5". Напомним, наша команда выбыла из борьбы за медали после поражения в матче плей-офф от итальянок.