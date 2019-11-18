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Сборная Беларуси по баскетболу с победы начинает отбор на чемпионат Европы
Отличный старт! Женская сборная Беларуси по баскетболу с разгромной победы начинает отбор на чемпионат Европы 2021 года. На выезде белоруски не оставили шансов команде Великобритании - 90:59. Самой результативной в составе нашей команды стала Мария Попова - на ее счету 24 балла, 17 очков у Анастасии Веремеенко. Следующий поединок белоруски проведут лишь в 2020 году. 12 ноября примем Польшу. Путевки в финальный турнир завоюют победители групп и пять лучших команд среди занявших вторые места.
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