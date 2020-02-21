Сборная Беларуси по баскетболу стартует в преквалификации ЧМ-2023

Владимир Веремеенко впервые за 13 лет играет за сборную Беларуси по баскетболу. В первом поединке преквалификации чемпионата мира 2023 года команда Ростислава Вергуна в Никосии переиграла Кипр. После первой половины белорусы вели 41:18. Итог 97:41 в пользу наших баскетболистов. Также в квартете Албания и Португалия. В следующий этап отбора выйдут две сборные из четырех.