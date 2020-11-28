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Сборная Беларуси по баскетболу сыграет с Кипром в преквалификации чемпионата мира - 2023
Мужская сборная Беларуси по баскетболу в рамках преквалификации чемпионата мира - 2023 сыграет сегодня с командой Кипра. Наши соперники - аутсайдеры группы А: ни одной победы в активе. А белорусы лидируют в своем квартете, выиграв все три предыдущие встречи с Кипром, Португалией и Албанией. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Начало в 6 вечера. В следующий этап квалификации планетарного форума выйдут две лучшие команды из квартета.
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