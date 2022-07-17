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Сборная Беларуси по баскетболу U-16 одержала верх над сверстницами из России
Женская сборная Беларуси до 16 лет по баскетболу добивается победы над сверстницами из России - 56:49. Сегодня в стенах минского Дворца спорта проходит финальный день традиционного турнира памяти заслуженного тренера СССР Семена Львовича Халипского. Церемония награждения запланирована на 15:45. До этого 2 матча. Девушки U-16 свой поединок провели, сейчас играют женские команды России и Беларуси до 18 лет. Прямую трансляцию поединка ведет телеканал "Беларусь 5".
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