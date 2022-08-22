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Сборная Беларуси по биатлону готовится к старту на Кубке Содружества в Сочи

Национальная сборная Беларуси по биатлону завтра прямым рейсом Минск - Сочи отправится на дебютный в истории Кубок Содружества, в котором примут участие ведущие стреляющие лыжники Беларуси и России. Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова поделилась ожиданиями в интервью Агентству теленовостей.

Все гонки соревнований в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

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