Сборная Беларуси по биатлону готовится к старту на Кубке Содружества в Сочи

Национальная сборная Беларуси по биатлону завтра прямым рейсом Минск - Сочи отправится на дебютный в истории Кубок Содружества, в котором примут участие ведущие стреляющие лыжники Беларуси и России. Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова поделилась ожиданиями в интервью Агентству теленовостей.