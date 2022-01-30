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Сборная Беларуси по биатлону на чемпионате Европы в немецком Арбере стала седьмой в классической эстафете
Сборная Беларуси по биатлону в заключительный день чемпионата Европы в немецком Арбере стала седьмой в классической эстафете. Сергей Бочарников, Иван Тулатин, Дарья Кудаева, Ирина Кручинкина - состав четверки. Отставание от лидера (Норвегии) - 5 минут 42 секунды. В 15:20 старт сингл-микста. Нашу сборную представят Илья Авсеенко и Аделина Сабитова. Трансляция на телеканале "Беларусь 5".
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