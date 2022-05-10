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Сборная Беларуси по биатлону начала первый централизованный межсезонный сбор

Сборная Беларуси по биатлону сегодня официально открыла межсезонный кэмп в домашнем спорткомплексе в Раубичах. Вероятно, вся команда будет работать совместно в ближайшее время.

Также австриец Гесвайнер с женской сборной сотрудничество продолжать не планирует. Россиянин Падин, который успешно руководил мужской, взял паузу в тренерской деятельности. Обойму же атлетов планируют сохранить максимальной.

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