Сборная Беларуси по биатлону тренируется без сестер Кручинкиных

Стартовавший накануне кэмп национальной сборной Беларуси по биатлону проходит без сестер Кручинкиных. В составе женской команды к тренировкам приступили Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Юлия Ковалевская.



Что касается мужчин, на сборах находятся Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Степан Данилов и Павел Белько. Сбор в Раубичах продлится до конца мая.

