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Сборная Беларуси по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате России
Радость болельщикам принесли белорусские биатлонисты, выигравшие в изящном спортивном стиле смешанную эстафету на Открытом чемпионате России. Соревнования, которые принимает тюменский комплекс "Жемчужина Сибири", собрал лучших стреляющих лыжников из Беларуси и России. И именно здесь наши биатлонисты и завершают свой продолжительный международный сезон.
Андрей Козлов о том, что происходило сегодня на трассе и вокруг. Тут куда ни глянь - личность. Берем как пример петербурженку Екатерину Юрлову-Перхт (вторая часть фамилии от австрийского супруга). Чемпионка мира - 2015 вернулась вновь в большой спорт после рождения ребенка. Вновь это потому, что провернула подобный женский трюк дважды. О возрасте здесь ни слова. А это семейный подряд.
Отец Юрий и дочь Анастасия (событие более чем уникальное) взяли и выступили вместе в одиночной смешанной эстафете. И победили своим участием. Но для протокола, хотя кому он тут интересен, стали 18-ми. Далее гляньте на обладателя серебра в сингл-миксте и огромного опыта - Евгения Гараничева. Тот в биатлоне - сколько многие телезрители себя помнят. Последний из могикан, так сказать, а могикане в этом контексте блестящие Шипулин, Малышко, Устюгов и другие. Но хватит о наших соперниках, далее исключительно о родном.
Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:
Этот белорусский флаг команда возила еще на Олимпиаду в Ванкувер. Когда белорусские спортсмены завоевывали медали, этот флаг был там. Также этот флаг побывал в Сочи и в Китае.
Биатлон - не только вид спорта преданных и сильных, тех, кто культивирует труд. Здесь как нигде огромная внутренняя связь традиций. Эти кадры как иллюстрация. Олег Рыженков, в прошлом прекрасный атлет. А сегодня натренировал наших девушек так, что о тех говорил весь спортивный мир. С восхищением.
Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:
Что касается сегодняшней эстафеты, то, конечно, порадовали. И девочки, и мальчики. Немножко интригу внесла Ира Лещенко, заставил поволноваться Дима Лазовский, но в целом получилось очень здорово и красиво.
Коротко по гонке, которая вскоре нам принесет золото. Подруги по команде на то и подруги, чтобы выручать. Ира Лещенко не сумела совладать со стойкой, но тут на помощь пришла Анна Сола.
Она команду подтянула, а далее за дело взялись мужчины, хоть и не без проблем. Дмитрий Лазовский заставил нас понервничать, когда шел на передачу эстафеты. Здесь все решили мгновения.
Следом бенефис нашего Никиты Лобастова как финишера. Место в этом сюжете для высоких слов оставим мастеру подобного - мэтруи одновременно тренеру нашей мужской сборной Андрею Падину.
Андрей Падин, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону:
Никита - эстафетный боец. Первый этап - может, третий - может, четвертый - тоже не проблема. Узнать бы, где он не может (смеется). Наверное, пятый не может, потому что в эстафете четыре.
Никита был молодцом. Особенно здорово провел последний круг, хотя это и так его конек - искушенные болельщики к хорошему привыкают быстро. Конкурентов молодой белорус оставил где-то позади. А большой друг Беларуси и телекомментатор Дмитрий Губерниев снабдил свой эфир саундтреком "Касіў Ясь канюшыну".
В результате золото, хотя вокруг суперзвезды биатлона России, фамилии которых на слуху у всех болельщиков. Но наши победили, чем порадовали зрителей на родине, которые от биатлона без ума. В хорошем смысле сказанного.
Никита Лобастов, победитель смешанной эстафеты на Открытом чемпионате России - 2022 по биатлону:
Здесь особая ответственность, потому что думаешь не только за себя, но и за команду. Поэтому этот вид программы предъявляет к спортсмену гораздо больше требований.
Сегодня здесь вся соревновательная программа в рамках Открытого чемпионата России не завершается. С участием, конечно, нашей родной национальной сборной Республики Беларусь. В пятницу гонок здесь, на комплексе "Жемчужина Сибири" не будет, а вот в субботу и воскресенье очень большой соревновательный праздник. Будем следить за успехами наших биатлонистов.
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