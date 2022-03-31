Сборная Беларуси по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате России

Радость болельщикам принесли белорусские биатлонисты, выигравшие в изящном спортивном стиле смешанную эстафету на Открытом чемпионате России. Соревнования, которые принимает тюменский комплекс "Жемчужина Сибири", собрал лучших стреляющих лыжников из Беларуси и России. И именно здесь наши биатлонисты и завершают свой продолжительный международный сезон.



Андрей Козлов о том, что происходило сегодня на трассе и вокруг. Тут куда ни глянь - личность. Берем как пример петербурженку Екатерину Юрлову-Перхт (вторая часть фамилии от австрийского супруга). Чемпионка мира - 2015 вернулась вновь в большой спорт после рождения ребенка. Вновь это потому, что провернула подобный женский трюк дважды. О возрасте здесь ни слова. А это семейный подряд.



Отец Юрий и дочь Анастасия (событие более чем уникальное) взяли и выступили вместе в одиночной смешанной эстафете. И победили своим участием. Но для протокола, хотя кому он тут интересен, стали 18-ми. Далее гляньте на обладателя серебра в сингл-миксте и огромного опыта - Евгения Гараничева. Тот в биатлоне - сколько многие телезрители себя помнят. Последний из могикан, так сказать, а могикане в этом контексте блестящие Шипулин, Малышко, Устюгов и другие. Но хватит о наших соперниках, далее исключительно о родном.





Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Этот белорусский флаг команда возила еще на Олимпиаду в Ванкувер. Когда белорусские спортсмены завоевывали медали, этот флаг был там. Также этот флаг побывал в Сочи и в Китае.





Биатлон - не только вид спорта преданных и сильных, тех, кто культивирует труд. Здесь как нигде огромная внутренняя связь традиций. Эти кадры как иллюстрация. Олег Рыженков, в прошлом прекрасный атлет. А сегодня натренировал наших девушек так, что о тех говорил весь спортивный мир. С восхищением.





Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Что касается сегодняшней эстафеты, то, конечно, порадовали. И девочки, и мальчики. Немножко интригу внесла Ира Лещенко, заставил поволноваться Дима Лазовский, но в целом получилось очень здорово и красиво.





Коротко по гонке, которая вскоре нам принесет золото. Подруги по команде на то и подруги, чтобы выручать. Ира Лещенко не сумела совладать со стойкой, но тут на помощь пришла Анна Сола.