Сборная Беларуси по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Тюмени

Начнем с золотой новости из Тюмени. Сборная Беларуси выиграла смешанную эстафету на открытом чемпионате России по биатлону. Наш квартет в составе Ирины Лещенко, Анны Сола, Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова пришел первым на финиш. Гонка была очень драматичная, белорусы даже зашли на штрафной круг, но благодаря титаническим усилиям смогли вновь обогнать россиян на чемпионате России. Поздравляем!



В субботу чемпионат России с участием белорусов продолжится еще двумя гонками. Верим в победу!

