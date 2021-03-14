Сборная Беларуси по биатлону заняла 10 место в смешанной эстафете: Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Максим Воробей и Антон Смольский победителям - норвежцам - проиграли 3 минуты и 44 секунды, использовав 12 дополнительных патронов и при этом однажды посетив штрафной круг. Серебро - у Италии сегодня, бронза - у Швеции.



В 15:45 на "Беларусь 5" стартует одиночная смешанная эстафета: Беларусь представят Анна Сола и Сергей Бочарников.



