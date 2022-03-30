Сборная Беларуси по биатлону завершает международный сезон в Тюмени

Сборная Беларуси по биатлону вновь составляет конкуренцию российской команде. В рамках открытого чемпионата России в Тюмени, который начался сегодня, обсуждают в том числе и ближайший общий календарь. У наших болельщиков появится возможность увидеть в деле на домашних трассах как звезд белорусского биатлона, так и российского. Андрей Козлов с места событий.





Дмитрий Лазовский - мужской лидер сборной Беларуси на открытом чемпионате России

О Лазовском в последний год сказано немало. Но вот вам еще факт.

"До 4 класса занимался фортепиано, люблю готовить, читать книжки и кататься на велосипеде".

В отсутствии капитана команды и серебряного призера в Пекине Антона Смольского именно Дмитрий Лазовский в Тюмени на открытом чемпионате России, по сути, наш мужской лидер. Данные слова подтвердил делом. Сегодня в первой гонке (это был спринт) он стал лучшим из наших - 4-й. Вслед за звездами из России - Серохвостов, Латыпов и Халили - аплодировали Диме.

Завершающий в сезоне сбор для молодежи

Здесь белорусы в шаговой доступности от арены, где проходят гонки, и живут. Получился, кроме соревнований такого представительного статуса, еще и завершающий в сезоне насыщенный сбор. Особенно для нашей молодежи.

У девушек лучшей из наших стала Ирина Лещенко, которая с двумя штрафными кругами замкнула 15 сильнейших.

"Жемчужина Сибири" - один из лучших биатлонных комплексов в мире

То, что "Жемчужина Сибири", этот биатлонный комплекс в Тюмени - один из лучших в мире, вот вам подтверждение. Именно здесь в 2021 году мог пройти чемпионат мира, но в конце минувшего 10-летия IBU решило перенести его в Словению из-за допинговых скандалов. Наверняка, Тюмень бы справилась с подобной организацией без проблем.

Болельщики приехали из Минской области

Болельщики здесь особенная история, один в один как в Раубичах, когда те в последние годы принимали крупные соревнования - чемпионаты Европы, Кубок IBU, чемпионат мира по летнему биатлону.

За белорусов, здесь переживают с теплотой. И внимательно следят за каждой деталью как за увлекательным сериалом. И даже едут из Минской области, чтобы поболеть прямо здесь.

Обсуждается совместный календарь Беларуси и России на будущий сезон

Но самое главное в биатлонной повестке в эти дни - обсуждение совместного календаря на будущий сезон, если руководство Международного союза биатлонистов не поменяет своего антиспортивного и неолимпийского решения - в сентябре ожидается конгресс IBU. Руководители биатлона в Беларуси и России уже ведут работу на этот год, вот некоторые детали.

Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России:

Осталось подождать. Но предсезонную пахоту длиной в лето и осень не отменят никакие решения недружественных чиновников в руководстве IBU. Что такое труд, наша команда знает прекрасно.

31 марта увлекательный эстафетный день здесь, в Тюмени - смешанные стоят в программе открытого чемпионата России. Напомним,