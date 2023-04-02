ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Сборная Беларуси по биатлону завершила международный сезон

Сборная Беларуси по биатлону поставила яркую точку в продолжительном международном сезоне, который завершился сегодня. Белорусский квартет мужчин завоевал бронзовую медаль в напряженной эстафетной гонке в рамках Открытого чемпионата России в Ханты-Мансийске.

Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и капитан Антон Смольский качественно выполнили свою работу, которая позволила подняться на пьедестал. Отметим, в этом сезоне Динара Смольская завоевала Хрустальный глобус в зачете Кубка Содружества. Антон Смольский стал третьим в этом рейтинге.

Сборная Беларуси возвращается домой. Апрель станет месяцем персональных тренировок и восстановительных процедур. К активной работе наши биатлонисты планируют традиционно приступить в самом начале мая.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все