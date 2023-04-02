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Сборная Беларуси по биатлону завершила международный сезон
Сборная Беларуси по биатлону поставила яркую точку в продолжительном международном сезоне, который завершился сегодня. Белорусский квартет мужчин завоевал бронзовую медаль в напряженной эстафетной гонке в рамках Открытого чемпионата России в Ханты-Мансийске.
Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и капитан Антон Смольский качественно выполнили свою работу, которая позволила подняться на пьедестал. Отметим, в этом сезоне Динара Смольская завоевала Хрустальный глобус в зачете Кубка Содружества. Антон Смольский стал третьим в этом рейтинге.
Сборная Беларуси возвращается домой. Апрель станет месяцем персональных тренировок и восстановительных процедур. К активной работе наши биатлонисты планируют традиционно приступить в самом начале мая.
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