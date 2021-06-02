Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищескому поединку против команды Азербайджана

Матч состоится на столичном стадионе "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 19:00. В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5". Эта встреча станет первой для "белокрылых" после разгрома в квалификации чемпионата мира от Бельгии - 0:8. Тогда, напомним, с поста главного тренера ушел Михаил Мархель, сейчас его обязанности исполняет Георгий Кондратьев. Специалист накануне заверил, что состав изменится кардинально по сравнению с тем "фиаско". Сейчас в рейтинге FIFA Беларусь занимает 89-е место, Азербайджан - на 110-й строчке.