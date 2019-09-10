Сборная Беларуси по футболу минимально уступила Уэльсу в Кардиффе

Сразу пять футболистов дебютировали за национальную сборную Беларуси в товарищеском матче с Уэльсом. Новый наставник Михаил Мархель настроен выбрать оптимальный состав для выступления в Лиге наций. Накануне же рулевой остался доволен игрой команды в выездной встрече с Уэльсом, несмотря на минимальное поражение 0:1.



10 октября в отборочном матче к чемпионату Европы 2020 года белорусы примут эстонцев на национальном олимпийском стадионе "Динамо". Через три дня на этой же арене встреча с голландцами.