Сборная Беларуси по футболу не потеряла своих позиций в обновленном рейтинге ФИФА

Нацкоманда осталась на 76 месте в мировом табеле. Нет изменений и в верхней части таблицы. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. За ней следуют Франция и Бразилия. Ближайший матч белорусы проведут в рамках квалификации чемпионата Европы. Сборная Игоря Криушенко на выезде 21 марта будущего года сыграет против Нидерландов.

