Сборная Беларуси по футболу обыграла сборную Косово

Национальная сборная Беларуси по футболу прервала серию поражений в отборе на чемпионат Европы 2024 года победой над командой непризнанного государства Косово, пишет Sputnik.



После трех проигрышей подряд команда Георгия Кондратьева сумела одолеть в венгерской столице Будапеште футболистов Косово с итоговым счетом 2:1.



В первом отрезке игры небольшое преимущество было явно за косовской командой. Хоть белорусы и старались отвечать контратаками, однако счет так и не был открыт ни одной из команд.



Во втором тайме белорусские футболисты стали проявлять себя смелее и на 73-й и 75-й минутах матча Владислав Морозов и Макс Эбонг забили в ворота косовской команды. Однако незадолго до конца матча Ведат Мурики сумел с пенальти отыграть один мяч.



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