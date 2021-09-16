Сборная Беларуси по футболу опустилась на 90 место рейтинга FIFA

Сборная Беларуси по футболу опустилась на 90 место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. В сентябре белорусские футболисты неудачно провели 3 отборочных матча чемпионата мира, где со счетом 0:1 уступили чехам и бельгийцам и проиграли Уэльсу 2:3. Тройка лидеров выглядит следующим образом: Бельгия, Бразилия, Англия.