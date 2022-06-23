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Сборная Беларуси по футболу опустилась на 96-ю строчку в рейтинге ФИФА
Сборная Беларуси по футболу занимает 96-е место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе нашей команды 1 226 баллов. По сравнению с предыдущей версией реестра, "белыя крылы" опустились на три позиции. В июне дружина Георгия Кондратьева провела 4 матча в Лиге наций. Два поединка из них закончились поражениями: от Словакии - 0:1 и Азербайджана - 0:2. Также были зафиксированы две ничьи: с Азербайджаном - 0:0 и с Казахстаном - 1:1. Возглавляет же табель ФИФА команда Бразилии.
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