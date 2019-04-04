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Сборная Беларуси по футболу опустилась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Теперь "Белыя крылы" располагаются на 81-й строчке. Напомним, в марте белорусы потерпели два поражения в отборе на Евро-2020 - от Голландии и Северной Ирландии.

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