Старт 21 марта следующего года, финиш -16 ноября. Сборная Беларуси по футболу отбор к чемпионату Европы 2020 начнет выездной встречей с Нидерландами, первый домашний матч 8 июня против Германии. Завершат квалификацию, к слову, белорусы также игрой с бундестим, но на выезде 16 ноября.