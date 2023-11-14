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Сборная Беларуси по футболу открыла кэмп в преддверии матчей квалификации Евро-2024

Национальная сборная Беларуси по футболу открыла свои двери для журналистов и всех желающих в преддверии матчей квалификации на Евро-2024. К играм против Андорры и Косова белорусская команда подходит в приподнятом настроении, ведь месяц назад отобрала очки у Румынии и фаворита группы - Швейцарии, где была близка к победе. Карлос Алос Феррер, испанский специалист, тренирует сборную Беларуси с августа, игроки признаются, что он внес новшество в работу в ментальном плане, что позволяет раскрепощеннее играть на футбольном поле.

Здесь же тоже многое зависит от переводчика, как он доносит. Потому что ту эмоцию, которую дает тренер на своем языке, переводчик в нашем случае - это интересный вариант, что он с теми же эмоциями старается доносить как и тренер. И это выглядит немножко необычно.
Сергей Политевич, защитник сборной Беларуси по футболу
Нас не может не обнадеживать то, как мы сыграли в октябрьских играх. И пусть даже математически пробиться на чемпионат Европы сложно, мы приложим для этого все усилия, а также продолжим заниматься построением боеспособной команды на самое ближайшее будущее.
Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу

Первый из двух матчей квалификации на Евро-2024 состоится 18 ноября против Андорры. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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