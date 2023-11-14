Сборная Беларуси по футболу открыла кэмп в преддверии матчей квалификации Евро-2024

Здесь же тоже многое зависит от переводчика, как он доносит. Потому что ту эмоцию, которую дает тренер на своем языке, переводчик в нашем случае - это интересный вариант, что он с теми же эмоциями старается доносить как и тренер. И это выглядит немножко необычно.

Сергей Политевич, защитник сборной Беларуси по футболу