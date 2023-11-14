3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сборная Беларуси по футболу открыла кэмп в преддверии матчей квалификации Евро-2024
Национальная сборная Беларуси по футболу открыла свои двери для журналистов и всех желающих в преддверии матчей квалификации на Евро-2024. К играм против Андорры и Косова белорусская команда подходит в приподнятом настроении, ведь месяц назад отобрала очки у Румынии и фаворита группы - Швейцарии, где была близка к победе. Карлос Алос Феррер, испанский специалист, тренирует сборную Беларуси с августа, игроки признаются, что он внес новшество в работу в ментальном плане, что позволяет раскрепощеннее играть на футбольном поле.
Здесь же тоже многое зависит от переводчика, как он доносит. Потому что ту эмоцию, которую дает тренер на своем языке, переводчик в нашем случае - это интересный вариант, что он с теми же эмоциями старается доносить как и тренер. И это выглядит немножко необычно.
Нас не может не обнадеживать то, как мы сыграли в октябрьских играх. И пусть даже математически пробиться на чемпионат Европы сложно, мы приложим для этого все усилия, а также продолжим заниматься построением боеспособной команды на самое ближайшее будущее.
Первый из двух матчей квалификации на Евро-2024 состоится 18 ноября против Андорры. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее