Сборная Беларуси по футболу отправилась на международные товарищеские матчи против Черногории и Мальты

У нас хорошая атмосфера. Ведь мы собрались в национальной команде, а этот факт всегда вызывает гордость для любого футболиста. Поэтому эмоции соответствующие. Сейчас главное хорошо подготовиться к матчам с Черногорией и Мальтой и хорошо их провести. Как вы видите, из Минска команда вылетает не в полном составе. У некоторых наших легионеров были вчера матчи, не было смысла им ехать в Беларусь, поэтому встретимся с ними уже в Турции

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу