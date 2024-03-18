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Сборная Беларуси по футболу отправилась на международные товарищеские матчи против Черногории и Мальты
Национальная сборная Беларуси по футболу утром отправилась к месту назначения первого международного товарищеского матча против сборной Черногории. Наша команда в ближайшие дни проведет два поединка: против названной балканской команды, а также против Мальты. Забегая вперед, напомним, что в июне белорусы примут сборную России. Осень позитивным образом сказалась на микроклимате. Команда в отборе на Евро показала яркую игру. А сейчас все намерены укрепить успех в ближайшем отборочном цикле.
У нас хорошая атмосфера. Ведь мы собрались в национальной команде, а этот факт всегда вызывает гордость для любого футболиста. Поэтому эмоции соответствующие. Сейчас главное хорошо подготовиться к матчам с Черногорией и Мальтой и хорошо их провести. Как вы видите, из Минска команда вылетает не в полном составе. У некоторых наших легионеров были вчера матчи, не было смысла им ехать в Беларусь, поэтому встретимся с ними уже в Турции
В составе главного тренера сборной Беларуси испанца Карлоса Алоса Феррера 24 футболиста, в том числе представители европейских чемпионатов.
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