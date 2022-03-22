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Сборная Беларуси по футболу отправилась в Бахрейн

Не удалось собрать всех сильнейших, но команда рассчитывает на успешные результаты в товарищеских матчах. Прежде всего победы важны в психологическом плане, подчеркнул главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев. "Белыя крылы" утром вылетели в Бахрейн - восемнадцать игроков на борту, еще трое присоединятся в Манаме.

26 марта пройдет товарищеский матч с Индией, спустя три дня играем с хозяевами - Бахрейном.

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