Национальная сборная Беларуси по футболу отправилась в Чехию на матч отборочного турнира чемпионата мира против местной команды. В составе непривычно много - 24 игрока. Таким образом за счет частой ротации тренерский штаб собирается решить проблему восстановления сил, ведь за неделю придется провести три матча: завтра против Чехии, в воскресенье против Уэльса в Казани и там же 8 сентября примем Бельгию. Георгий Кондратьев не вызвал на игры ни одного футболиста БАТЭ - редчайший случай в истории.