Прогресс - плюс две строчки. Сборная Беларуси по футболу поднялась на 78-ое место в рейтинге ФИФА. Это стало возможным благодаря победе над Люксембургом и ничьей с Молдовой. Лидерство в рейтинге сохранила команда Бельгии. Французы вторые, бразильцы третьи. Следующие матчи белорусы проведут в ноябре. С Люксембургом - 15-го, через три дня в игре с Сан-Марино наша команда завершит групповой турнир Лиги наций.