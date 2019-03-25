Сборная Беларуси по футболу проиграла Северной Ирландии 1:2

На выезде команда Игоря Криушенко проиграла североирландцам 1:2. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами - на гол Эванса спустя три минуты точным ударом ответил Стасевич. Точку в матче под занавес встречи поставил Мадженнис.

Параллельно в матче в Роттердаме голландцы уступили немцам 2:3. Решающий гол на 90-ой минуте встречи забил Шульц. Таким образом, после двух туров у Северной Ирландии стопроцентный результат. В активе сборной Беларуси 0 баллов и последнее место в группе С.

