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Сборная Беларуси по футболу проиграла Северной Ирландии 1:2
Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела второе поражение на старте отборочного турнира чемпионата Европы - 2020.
На выезде команда Игоря Криушенко проиграла североирландцам 1:2. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами - на гол Эванса спустя три минуты точным ударом ответил Стасевич. Точку в матче под занавес встречи поставил Мадженнис.
Параллельно в матче в Роттердаме голландцы уступили немцам 2:3. Решающий гол на 90-ой минуте встречи забил Шульц. Таким образом, после двух туров у Северной Ирландии стопроцентный результат. В активе сборной Беларуси 0 баллов и последнее место в группе С.
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