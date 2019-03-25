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Сборная Беларуси по футболу проиграла Северной Ирландии 1:2

Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела второе поражение на старте отборочного турнира чемпионата Европы - 2020.

На выезде команда Игоря Криушенко проиграла североирландцам 1:2. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами - на гол Эванса спустя три минуты точным ударом ответил Стасевич. Точку в матче под занавес встречи поставил Мадженнис.

Параллельно в матче в Роттердаме голландцы уступили немцам 2:3. Решающий гол на 90-ой минуте встречи забил Шульц. Таким образом, после двух туров у Северной Ирландии стопроцентный результат. В активе сборной Беларуси 0 баллов и последнее место в группе С.


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