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Сборная Беларуси по футболу продолжает подготовку к матчу против России

Сборная Беларуси по футболу продолжает готовиться к товарищескому матчу против команды России. 4 июня, во второй день сбора, тренировка "Белых крылаў" какое-то время была открыта для прессы. Все вызванные игроки в строю и готовы преподнести сюрприз в поединке с нашими восточными соседями. Этот матч для белорусов станет первым домашним за три года. И родные трибуны, уверены футболисты, могут стать главным козырем нашей команды.

Сейчас реализовано 16 тыс. билетов, а Национальный олимпийский стадион "Динамо" вмещает немногим более 22 тыс. человек. То есть билеты в продаже еще есть, но с каждым часом их становится все меньше. Стартовый свисток матча Беларусь-Россия прозвучит 7 июня в 20:00.

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