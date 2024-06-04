Сборная Беларуси по футболу продолжает подготовку к матчу против России

Сборная Беларуси по футболу продолжает готовиться к товарищескому матчу против команды России. 4 июня, во второй день сбора, тренировка "Белых крылаў" какое-то время была открыта для прессы. Все вызванные игроки в строю и готовы преподнести сюрприз в поединке с нашими восточными соседями. Этот матч для белорусов станет первым домашним за три года. И родные трибуны, уверены футболисты, могут стать главным козырем нашей команды.