Сборная Беларуси по футболу проиграла Уэльсу в квалификации ЧМ-2022

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от Уэльса в рамках квалификации чемпионата мира - 2022. Поединок проходил на нейтральном поле в Казани. Наши соперники усилиями Бейла с пенальти открыли счет, однако на перерыв белорусы уходили, ведя 2:1. Отличились Лисакович после 11-метрового и Павел Седько. Во втором тайме футболисты Уэльса забили дважды (дубль все у того же Бейла, причем победный для своей команды гол нападающий провел на третьей добавленной минуте) и одержали победу 3:2. В своей группе сборная Беларуси с тремя очками занимает предпоследнее 4 место. Следующий поединок наша команда проведет в среду 8 сентября против Бельгии.