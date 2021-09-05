3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сборная Беларуси по футболу проиграла Уэльсу в квалификации ЧМ-2022
Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от Уэльса в рамках квалификации чемпионата мира - 2022. Поединок проходил на нейтральном поле в Казани. Наши соперники усилиями Бейла с пенальти открыли счет, однако на перерыв белорусы уходили, ведя 2:1. Отличились Лисакович после 11-метрового и Павел Седько. Во втором тайме футболисты Уэльса забили дважды (дубль все у того же Бейла, причем победный для своей команды гол нападающий провел на третьей добавленной минуте) и одержали победу 3:2. В своей группе сборная Беларуси с тремя очками занимает предпоследнее 4 место. Следующий поединок наша команда проведет в среду 8 сентября против Бельгии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе