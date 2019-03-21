ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Сборная Беларуси по футболу против команды Нидерландов в 22:45 на "Беларусь 5"

Сборная Беларуси по футболу сегодня проведет первый матч квалификационного турнира на чемпионат Европы - 2020. Соперник - команда Нидерландов. "Оранжевые" пропустили два последних крупных турнира. Настроение у "белокрылых" хорошее, футболисты к игре готовы.

Начало матча Нидерланды - Беларусь в 22:45. Прямая трансляция из Роттердама на "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все