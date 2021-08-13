Сборная Беларуси по футболу проведет в Минске товарищеский матч против Иордании

Стало известно, какой матч для национальной футбольной команды станет заключительным в этом году. Сборная Беларуси проведет товарищеский поединок против команды Иордании. Игра состоится на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске 16 ноября в 20:00 по белорусскому времени. В обновленном рейтинге ФИФА "Белыя крылы" сохранили 89-ю строчку, иорданцы на 95-м месте.