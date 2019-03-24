Сборная Беларуси по футболу сегодня сыграет против Северной Ирландии

Сборная Беларуси по футболу сегодня в Белфасте сыграет против Северной Ирландии. Цель - исправиться за неудачный старт в квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Напомним, 21 марта в первом туре группы С белорусы крупно уступили команде Нидерландов. Накануне в североирландской столице состоялись официальные предматчевая тренировка и пресс-конференция. Телеканал "Беларусь 5" покажет игру в прямом эфире, начало в 22:40. По окончании трансляции - "Дневник игрового дня".