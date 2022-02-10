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Сборная Беларуси по футболу сохранила 94 место в рейтинге FIFA
По-прежнему 94-ые. Сборная Беларуси сохранила эту позицию в обновленном рейтинге FIFA. Напомним, товарищеский матч "белыя крылы" провели 16 ноября прошлого года, где обыграли 1:0 Иорданию. А в конце марта коллектив Георгия Кондартьева ожидают две дружеские встречи с Индией и Бахрейном. В первой десятке рейтинга практически без изменений. Лишь команда Аргентины сместила c четвертой строчки Англию. В лидерах бельгийцы, но Бразилия отстает всего на 5,03 очка. Третьими идут французы.
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