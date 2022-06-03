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Сборная Беларуси по футболу стартует в новом розыгрыше Лиги наций
Георгий Кондратьев еще в Минске на 90 процентов знал стартовый состав на сегодняшнюю игру со Словакией. Сборная Беларуси стартует в турнире Лиги наций, игра пройдёт в сербском городе Нови-Сад, куда белорусы добирались почти 20 часов.
Прямая трансляция встречи Беларусь - Словакия начнется на телеканале "Беларусь 5" в 21:35. Второй матч нашего квартета между Казахстаном и Азербайджаном также будет показан в прямом эфире спортивного канала в 16:50.
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