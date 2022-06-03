Сборная Беларуси по футболу стартует в новом розыгрыше Лиги наций

Георгий Кондратьев еще в Минске на 90 процентов знал стартовый состав на сегодняшнюю игру со Словакией. Сборная Беларуси стартует в турнире Лиги наций, игра пройдёт в сербском городе Нови-Сад, куда белорусы добирались почти 20 часов.