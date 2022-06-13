Сборная Беларуси по футболу сыграет с Азербайджаном 13 июня в групповом раунде Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу сегодня продолжит выступление в групповом раунде Лиги наций С. В своем четвертом поединке наши сразятся с Азербайджаном на выезде. Начало матча - в 19:00. Дружине Георгия Кондратьева, чтобы сохранить шансы на выход из группы, нужно побеждать - после трех туров в активе белорусов 2 балла, у наших сегодняшних соперников 1 очко!