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Сборная Беларуси по футболу сыграет с Азербайджаном 13 июня в групповом раунде Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу сегодня продолжит выступление в групповом раунде Лиги наций С. В своем четвертом поединке наши сразятся с Азербайджаном на выезде. Начало матча - в 19:00. Дружине Георгия Кондратьева, чтобы сохранить шансы на выход из группы, нужно побеждать - после трех туров в активе белорусов 2 балла, у наших сегодняшних соперников 1 очко!

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