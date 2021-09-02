Сборная Беларуси по футболу сыграет с Чехией в рамках квалификации ЧМ-2022

Шансы расцениваем как равные и настраиваемся только на положительный результат. Сборная Беларуси по футболу сегодня проведет отборочный матч к чемпионату мира 2022 года. Соперником в третьем туре станет Чехия - крепкая европейская команда. Задача же "белых крылаў" - лишить хозяев стадиона в Остраве их козырей и реализовать свои шансы. Соперник, отметим, провел 3 игры в группе Е- 4 очка, на балл меньше у белорусов с матчем в запасе.