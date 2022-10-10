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Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации к ЧЕ-2024

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации к чемпионату Европы - 2024. "Для нас сейчас простых групп не бывает", - отреагировал главный тренер "белокрылых" Георгий Кондратьев. Согласно жеребьевке, национальная команда попала в группу І вместе со Швейцарией, Румынией, Андоррой, Израилем и Косово.

Матчи отборочного турнира начнутся 23 марта и завершатся 21 ноября 2023 года. Прямые путевки в финальную стадию получат по две лучшие команды. Еще три разыграны будут в стыковых играх в марте 2024 года.

Фото: pixabay.com

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