Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации к ЧЕ-2024

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации к чемпионату Европы - 2024. "Для нас сейчас простых групп не бывает", - отреагировал главный тренер "белокрылых" Георгий Кондратьев. Согласно жеребьевке, национальная команда попала в группу І вместе со Швейцарией, Румынией, Андоррой, Израилем и Косово.